Ilary Blasi e i rumors sulla gravidanza, la reazione social di Totti. Per Noemi Bocchi si chiude capitolo doloroso

Mentre il gossip sulla presunta gravidanza di Ilary sta occupando pagine e titoli, sui social l'ex marito e la sua compagna pubblicano nuove storie di tono completamente diverso

Nell’ovvietà degli effetti scaturiti dai rumors sulla presunta gravidanza di Ilary Blasi, viene contemplata anche la sua. La naturale e inevitabile reazione del compagno, Bastian Muller. Poi Francesco Totti che c’è, e sempre, se si sfiora anche solo di riflesso Ilary.

E’ nella natura delle cose perché vent’anni e più assieme non sono archiviabili e anche se la notizia fosse confermata, la sua potenziale risposta non sarebbe mai trascurabile. Per quel che è stato e per quel che verrà. E in una giornata molto intensa, sul fronte emotivo e personale, anche per Noemi Bocchi.

Ilary Blasi, il gesto di Bastian suggerisce la gravidanza

A insistere sulle condizioni di Ilary Blasi, la quale si mostrerebbe in pubblico con delle rotondità alquanto accennate a osservare le immagini, sarebbe il magazine Diva e Donna, che suggerirebbe la dolce attesa della conduttrice legata all’imprenditore Bastian Muller, da quasi due anni.

I rumors sarebbero stati accompagnati da alcune foto estremamente tenere della coppia, nelle quali il compagno accenna a una carezza, quasi protettiva nei riguardi della compagna tra cui una sull’addome che lascerebbe intendere lo stato della conduttrice televisiva.

Fonte:

Ilary Blasi sul red carpet del Festival di Roma

Per Ilary, già madre di Cristian, Chanel e Isabel, avuti dall’ex marito Francesco Totti, ci sarebbe anche la concomitanza dell’assenza di impegni professionali intensi a indicare e suggerire come possibile la sua gravidanza. Ciò pur considerando che proprio durante la conduzione de Le Iene, la stessa Ilary confermò di essere incinta dell’ultimogenita, la piccola Isabel.

La non reazione di Totti sui social

Nello tsunami mediatico scaturito, c’è una nota a margine che poi così marginale non dovrebbe rivelarsi come la scelta del per sempre capitano di non commentare. Di tacere, almeno fino a questo momento. Sui social, che preferisce utilizzare per scopi commerciali e professionali, Totti si è limitato a postare nelle sue stories immagini esemplificative ed evocative nell’era de Il Gladiatore II.

Mentre la conduttrice sembra sempre più vicina a costruire una nuova famiglia, pur continuando a seguire personalmente i suoi figli, Francesco Totti ha subito indubbi attacchi che hanno interessato la sua relazione con la compagna Noemi Bocchi come avvenuto di recente, a causa di quanto pubblicato in merito a Marialuisa Jacobelli.

All’epoca, per i più attenti, la reazione dell’ex consorte fu un esempio di come alludere senza citare esplicitamente gli attori protagonisti. Blasi richiamò un pezzo dello spettacolo di Paolo Camilli (ormai cult) e ciò bastò per comprendere quale fosse la sua idea. O quella che potesse essere alimentata.

Fonte: ANSA

Totti in una immagine recente allo stadio

Allusioni continue che, però, non hanno destabilizzato pubblicamente la coppia impegnata a difendersi dalla sequenza ininterrotta di gossip che si sono sovrapposti. Totti non ha mai commentato con veemenza, nonostante l’intensità di quanto scaturito dalle foto pubblicate da Oggi.

Noemi Bocchi, dalla sua, ha rotto il silenzio con altrettanta discrezione ma allontanando i soliti sospetti. Ribadendo, con immagini eloquenti, il suo spazio e il suo ruolo.

La storia di Noemi Bocchi: l’epilogo della causa contro l’ex marito

“Dio esiste”, si legge nella sua ultima story, alquanto curiosa se pensiamo sia stata pubblicata nel giorno dell’annuncio di questa presunta gravidanza. Non che si riferisca a ciò, assolutamente. Il riferimento pare legato a una dolorosa vicenda processuale che ha avuto il suo epilogo proprio oggi e della quel vi avevamo riportato quanto poteva essere riportato.

La causa che l’ha vista contrapposta all’ex marito, l’imprenditore Mario Caucci si è conclusa. E a ciò sarebbe riferito il senso di questa story pubblicata da Noemi.

Ora il Tribunale di Roma ha condannato a quattro anni di reclusione per maltrattamenti e mancato mantenimento Mario Caucci, ex marito di Noemi. L’accusa aveva richiesto una pena di 5 anni e 6 mesi di carcere, pena ridotta a carico dell’ex compagno che la aveva aggredita.

Una vicenda estremamente sofferta che oggi, proprio oggi, ha avuto la sua conclusione sul piano giudiziario.