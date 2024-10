Totti e Marialuisa Jacobelli, Noemi Bocchi aggiusta la questione con una mossa drastica. Ilary valuta

L'ex capitano della Roma fotografato con la compagna a Miami si mostra disteso. Intanto gli ultimi rumors giocano a favore di Ilary Blasi, nell'ambito della causa di separazione, se confermati

A scardinare le presunte controversie tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, dopo il servizio pubblicato da Gente e il rapporto sussistente con Marialuisa Jacobelli, irrompono le immagini di una grande distensione che entrambi esibiscono a favore dell’obiettivo nei giorni trascorsi a Miami. La medesima naturalezza che si è palesata alla consegna del Tapiro al rientro dalla trasferta americana da parte della compagna dell’ex numero 10, meno incline a ironizzare sull’accaduto.

Non è solo questione di relazioni private: quel che sta tessendo la cascata di dettagli, scatenati dal presunto incontro con la giornalista televisiva potrebbe costituire non solo motivo di attrito tra Totti e Noemi, ma divenire materia di interesse nell’ambito della causa di separazione tra l’ex capitano della Roma e l’ex moglie, Ilary Blasi. Nulla è da minimizzare, in questa vicenda.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, le immagini della distensione

Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha impaginato foto della coppia in atteggiamenti affettuosi, sereni e molto sorridenti pur essendo impegnati in un evento legato al padel organizzato da Alessandro Moggi e che avrebbe una valenza nell’ambito del loro personale impegno nel mondo dello sport e dell’imprenditoria. Sia Totti sia Noemi sono estremamente appassionati e giocano per diletto inquadrando queste attività anche sul versante economico.

Insomma, dopo tre anni quasi di relazione, la coppia si mostra ancora solida, unita nonostante i rumors relativi alla giornalista televisiva di Sportmediaset che avrebbe incontrato Totti in un albergo del centro e che sarebbe stata immortalata all’uscita dallo stesso con il campione, dopo più di un’ora.

Fonte: IPA

Totti e Noemi Bocchi ad un evento

Il presunto rapporto con Marialuisa Jacobelli

Una vicenda che è stata documentata dalle immagini, senza alcun commento da parte del diretto interessato e poche frasi che non escono dal prevedibile da parte di Jacobelli, la quale è stata al centro di una delicata vicenda di stalking ai suoi danni e che ha avuto un epilogo molto doloroso.

Marialuisa Jacobelli ha risposto con una frase che non cancella alcunché, anzi la sua continuità nell’ambito porfessionale è evidente da quel che trapela dal palinsesto e dal suo stesso account Instagram che testimonia l’intesità lavorativa di questo periodo.

Dopo qualche replica, alquanto criptica e indecifrabile, ora il suo presente è incentrato sul dispiegamento della propria realizzazione sul piano professionale. Su Totti nulla di nuovo, anzi.

La difesa di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi, dalla sua, non cede – almeno a livello pubblico – davanti alle pressioni mediatiche e davanti alle telecamere o all’invadenza presunta dei fotografi: rimane fedele alla linea decisa, ribadisce la propria versione e rivendica anche la propria volontà di decidere come e se gestire quanto pubblicato e insinuato.

Rimane al fianco di Totti, negli eventi e nelle serate a cui prende parte. Si ferma lì e non sta aggiundendo altro.

L’opportunità di Ilary Blasi

Dalla sua Ilary ha già archiviato la faccenda, che rafforza anche la tesi che attraversato i suoi legali ha desiderato ribadire nelle sedi opportune. La sua scelta è stata quella di affidarsi all’ironia di Paolo Camilli, pubblicato nelle sue storie, e di godersi fino a quando è possibile il momento.

Fonte: IPA

Ilary Blasi al Festival di Roma

SEGUI IL NOSTRO CANALE WHATSAPP PER RIMANERE AGGIORNATO

Dalla sua, invece, Ilary Blasi non ha aggiunto alcunché se non la storia di cui sopra. D’altronde, la situazione è indubbiamente a suo favore così fosse. A ridosso della causa di separazione, per la conduttrice Mediaset il tema presunto dei tradimenti costituisce materia di interesse su cui si sarebbe documentato e avrebbe argomentato e fondato una sorta di documento il suo legale Alessandro Simeone, in replica a quel che i legali di Totti avrebbero sostenuto.