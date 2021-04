Imoco, Santarelli: "Felici ma ora prepariamo la Champions"

L’Imoco Conegliano, ieri sera, ha sollevato il suo quarto scudetto dopo la vittoria per 3 a 1 di Gara 2 contro Novara. Al termine del match non è mancata la lucida adalisi tecnica del condottiero delle pantere, Daniele Santarelli.

“Sono state due partite belle toste, spettacolo puro anche stasera i primi due set sono stati tiratissimi, punto su punto: temevo sarebbe stata la stessa battaglia di Gara 1, e non ce l’avrei fatta. Partite come queste ti massacrano fisicamente, infatti non è stato facile recuperare in pochi giorni, ma nonostante la stanchezza sono venute fuori due bellissime gare. Merito a entrambe le squadre, sono orgoglioso delle mie ragazze e complimenti anche a Novara”.

E poi: “Sono contento per le ragazze in generale è stato un anno difficile per tutti e noi l’abbiamo sentito particolarmente, perché non abbiamo avuto modo di giocare la finale lo scorso anno, per cui ci tenevamo tantissimo a confermarci campioni. Per fortuna questo è avvenuto in due gare e adesso abbiamo modo di rifiatare e prepararci per la prossima importante sfida“.

Una prossima sfida che non sarà una partita come le altre visto che le venete, l’uno maggio si giocano la Champions League.

OMNISPORT | 21-04-2021 12:47