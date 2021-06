In Germania tris consecutivo per Remy Gardner

Nel Gran Premio di Germania classe Moto2 terza vittoria consecutiva e quarta in carriera per Remy Gardner. Il 23enne australiano figlio d’arte sul circuito del Sachsenring si è imposto per distacco in sella alla sua Kalex del team Red Bull KTM Ajo precedendo di oltre 6 secondi lo spagnolo della Boscoscuro Aspar Aron Canet, terzo il riminese Marco Bezzecchi sulla Kalex dello Sky Racing Team VR46, che in otto gare stagionali non ha mai fatto peggio del sesto posto ma non ha ancora vinto. Quarto Fabio Di Giannantonio del Team Gresini, quinto il britannico Sam Lowes. È caduto nelle fasi iniziali lo spagnolo Raul Fernandez, compagno di squadra di Gardner e suo diretto rivale nella classifica mondiale che ora l’australiano comanda con 36 lunghezze di vantaggio sull’iberico e 47 su Bezzecchi.

OMNISPORT | 20-06-2021 13:18