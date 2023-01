In Inghilterra sicuri: Mourinho vuole tornare in Premier

L’indiscrezione arriva dal Daily Mail che sembra non aver dubbi sulle prossime mosse dell’allenatore della Roma, alla ricerca di un progetto che possa dargli più chance di vincere e che fa rima con Chelsea.

28-01-2023 12:06

Proprio pochi giorni fa lo “Special One” Josè Mourinho ha spento 60 candeline sulla sua torta di compleanno e il Daily Mail pare conoscere anche il desiderio espresso: tornare in Premier. E non solo. Tornare in Premier sulla panchina del Chelsea.

Secondo la stampa inglese, infatti, il tecnico portoghese non lascerà la Roma prima di fine stagione ma è comunque alla ricerca di un progetto più strutturato economicamente che possa dargli la possibilità di competere per vincere. Tornare in Inghilterra, a quanto pare, sarebbe una soluzione gradita anche dalla famiglia che quindi costituirebbe un peso maggiore in più nei confronti di una scelta futura.

Oltre il Chelsea, le panchine traballanti potrebbero essere quella del Tottenham, visto che Antonio Conte continua a non mostrare idee chiare sul suo futuro, e quella del West Ham, con la società che ha più volte dimostrato perplessità sull’attuale tecnico Moyes.

Solo il tempo chiarirà la situazione quello che è certo è che nell’immediato presente l’attenzione di Mourinho è tutta incentrata sul big match con il Napoli.

