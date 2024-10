Inchiesta ultras, Sala: "Chiesto accesso ad atti per possibile danno a Comune"

"Commissariamento club? Attraverso i problemi ci si passa, come con la Fiera"

Quella degli ultras “e’ chiaro che e’ una situazione che va raddrizzata rapidamente perche’ era nell’aria che c’era qualcosa che non andava, queste indagini hanno portato a scoprire una serie di questioni che sono ovviamente un problema per la nostra citta’ e per il nostro Paese. Abbiamo fatto come Comune un accesso agli atti perche’ vogliamo sapere anche cose che possono riguardare noi come soggetti che hanno avuto un danno. Noi di fatto stiamo affidando qualcosa che e’ nostro (lo stadio, ndr) a qualcun altro: dobbiamo se questo qualcun altro e’ in condizione di gestirlo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del 10 Osservatorio nazionale dello stile di vita sostenibile. “Rispetto all’ipotesi commissariamento” di Milan e Inter “ricordiamo che noi abbiamo avuto per un certo momento la Fiera in condizioni analoghe e oggi e’ in una situazione splendida, per cui ci si passa attraverso i problemi”, ha aggiunto.