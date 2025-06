Inchiesta Doppia Curva, avvocato Milan: "La sentenza conferma il danno per il club"

Dopo la sentenza pronunciata dalla sesta sezione penale per Francesco Lucci, Christian Rosiello e Riccardo Bonissi, il Pm Paolo Storari, visibilmente seccato, e’ uscito dall’aula ed e’ stato scortato in mezzo al cordone degli ultras per uscire dal Tribunale di Milano. I tre sono stati condannati per associazione a delinquere. Tra i fedelissimi sono scattati gesti di solidarieta’ e fratellanza, da abbracci a carezze. “Una sentenza che conferma da un lato l’associazione per delinquere, dall’altro il fatto che il Milan e’ stata parte lesa da queste condotte”, ha commentato dopo la sentenza l’avvocato Enrico De Castiglione, legale del Milan, per cui e’ stata stabilita una provvisionale di 40mila euro, che si sommano ai 50mila dell’altro processo, quello presso l’aula bunker di San Vittore che si e’ concluso in primo grado martedi’ scorso. In tutto, quindi, al club rossonero verranno corrisposti 90mila euro, vicini ai 100mila richiesti dall’avvocato De Castiglione.