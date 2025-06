Inchiesta Doppia Curva: condannati Lucci, Rosiello e Bonissi

5 anni e 6 mesi a Francesco Lucci, fratello dell’ex capo del Curva Sud del Meazza Luca, 4 anni e 20 giorni a Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez (questi estraneo ai fatti), e 3 anni e 8 mesi a Riccardo Bonissi. Cosi’ ha deciso il collegio della sesta sezione penale presso il Tribunale di Milano sugli ultimi 3 dei 19 imputati per l’inchiesta ‘Doppia Curva’, riguardante gli ultras di Milan e Inter. Il giudice ha inoltre disposto una provvisionale di 40mila euro per il club rossonero, rappresentato dall’avvocato Enrico De Castiglione, e di 20mila per la Lega Serie A, rappresentata dall’avvocato Salvatore Pino. “Manca un programma associativo volto a commettere i delitti in maniera nitida e, anzi, gli episodi che ha indicato il Pm come violenti dimostrano che non e’ una violenza preventivata e comunque non voluta dai capi. Le condanne piu’ infondate sono quelle dei fratelli Lucci. Dobbiamo leggere la sentenza”, ha dichiarato l’avvocato Jacopo Cappetta, che difende i tre.