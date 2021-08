Incubo per il Livorno: è ufficialmente escluso dalla Serie D

Il Livorno è stato ufficialmente escluso dal prossimo campionato di Serie D. Dopo la fresca retrocessione dalla Serie C, per il club amaranto arriva un’altra pessima notizia che di fatto estromette il club toscano dal quarto livello calcistico italiano.

La decisione è stata ufficializzata nel pomeriggio e ratificata dalla Lega Nazionale Dilettanti che ha passato al vaglio le domande d’iscrizione di molte squadre in vista della prossima stagione.

Per il sodalizio livornese, alle prese con una situazione societaria molto delicata non c’è stato nulla da fare.

“In relazione al Campionato Interregionale (Serie D) riammesso il Gozzano Calcio, iscritto in sovrannumero, alla Serie D 2021/22. Non iscritte Belluno e San Giorgio perché non hanno presentato la domanda. La Co.Vi.So.D ha espresso parere negativo sulla posizione del Livorno Calcio. La domanda di iscrizione del club labronico è stata giudicata non ammissibile per la non idoneità del campo di gioco indicato in luogo della non disponibilità dell’impianto comunale, oltre al non assolvimento degli obblighi finanziari”. Si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalla LND.