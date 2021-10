Indian Wells, imprese di Paolini e Mager. Fuori Musetti

Bella vittoria per Gianluca Mager ad Indian Wells .

Nel prim turno del Masters 1000 californiano, infatti, il tennista sanremese ha eliminato l’ungherese Marton Fucsovics , numero 42 del mondo. Mager, numero 73 del ranking Atp, ha vinto in rimonta in tre set con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2, con tanto di break a zero nel quarto gioco del set decisivo, in un’ora e quarantuno minuti. Nel prossimo turno l’avversario sarà il francese Gael Monfils, numero 18 del mondo e testa di serie numero 14 a Coachella Valley.

Ancora meglio ha saputo fare Jasmine Paolini . La toscana ha allungato l’ottimo momento coronato con la vittoria a battendo in rimonta la numero 18 del mondo Elise Mertens con il punteggio di 3-6 6-4 6-4. Nel terzo turno Paolini se la vedrà con la statunitense Jessica Pegula, numero 24 della classifica mondiale e testa di serie numero 19 a Indian Wells.

Eliminato invece Roberto Marcora : il lombardo, numero 208 del mondo, dopo essere entrato nel tabellone principale dalle qualificazioni ha ceduto 6-4, 6-0 in 75 minuti allo spagnolo Pedro Martinez, numero 61 del ranking.

Fuori anche Lorenzo Musetti , che prosegue nel proprio momento negativo venendo travolto dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, vincitore con il punteggio di 6-1, 6-3,

09-10-2021