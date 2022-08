Ineos Grenadiers: Egan Bernal punta il Lombardia

22-08-2022 14:36

Dopo la grande paura che stava per costargli carriera e vita, è tornato il sereno sul volto del campione colombiano.

DOpo tanti mesi di riabilitazione, Egan Bernal infattti, è tornato a correre una corsa ufficiale, prendendo il via al Giro di Danimarca. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colombiano correrà ora il Giro di Germania dal 24 al 28 agosto, per poi spostarsi in Italia a settembre e correre alcune corse di un giorno: Giro della Toscana (14/9), Coppa Sabatini (15/9) e Memorial Pantani (17/9) .

A fine settembre il colombiano si sposterà invece in Croazia per disputare la Cro Race (27/9-2/10), breve corsa a tappe che sarà l’ultimo appuntamento prima del Lombardia dell’8 ottobre, che sarà la sua prima e ovviamente unica corsa WorldTour della stagione.