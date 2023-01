Infinito Miura, giocherà in Europa a distanza di 24 anni

27-01-2023 13:49

Kazu Miura continuerà a scendere sul rettangolo di gioco e lo farà addirittura in Europa, dopo ben 24 anni.

Certo, per uno che ha ispirato la serie animata ‘Holly & Benji’ e indossato la gloriosa casacca del Grifone quando la Serie A non era ancora un torneo di secondo piano, la quarta serie portoghese non è il massimo delle aspirazioni, ma a (quasi) 56 anni, e dopo la quarta serie giapponese, non potrebbe aspirare a molto di meglio; dal Suzuka Point Getters sbarcherà dunque a Oliveira de Azemes, militando così nell’Uniao Desportiva Oliveirense.

Il veterano è in prestito: sarà la quinta esperienza lontano dall’Asia, dopo quelle in Brasile, Italia, Croazia e Australia.