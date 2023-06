Durante il Roland Garros Fognini ha avuto un infortunio, a rivelarlo il coach del ligure a OA Sport: “on avrebbe dovuto giocare contro Ofner perché il giorno prima, nel match di doppio perso con Bolelli, ha avuto uno strappo addominale”

12-06-2023 15:15

Al termine del torneo del Roland Garros vinto da Djokovic si scopre dell’infortunio del tennista italiano Fabio Fognini. Il ligure aveva esaltato nei suoi primi due incontri del Roland Garros, piegando anche la testa di serie n.10 del torneo, Felix Auger-Aliassime, pur non al meglio della forma. Un tennis scintillante il suo che prometteva molto bene nel terzo round contro l’austriaco Sebastian Ofner.

L’epilogo, purtroppo, non и stato dei migliori: sullo score di 5-7 6-3 7-5 1-6 6-4, il ligure ha alzato bandiera bianca dopo quasi 4 ore di gioco. Ai microfoni di OA Sport, Corrado Barazzutti, coach di Fabio al Roland Garros, ha commentato l’infortunio rimediato dal tennista ligure: “Non avrebbe dovuto giocare contro Ofner perché il giorno prima, nel match di doppio perso con Bolelli, ha avuto uno strappo addominale. Lui ha voluto lo stesso scendere in campo e, nei fatti, non poteva tirare di dritto come voleva e serviva piano…Chiaramente, ha peggiorato la situazione e lo strappo è diventato più importante. Di conseguenza, dovrà stare fermo dalle 4 alle 6 settimane“, le parole di Barazzutti.

“Un infortunio di cui non si sapeva niente e che Barrazzutti ci ha rivelato, volendo dare una chiave di lettura importante sul rendimento di Fognini” conclude OA Sport.