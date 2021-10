Infortunio per Haaland, ricaduta all'anca: "Starà fuori alcune settimane"

22-10-2021 15:41

Nuovo stop per Erling Haaland, la cui stagione è iniziata come sempre a suon di goal ma anche con qualche problema fisico di troppo. A fermare il bomber norvegese è un fastidio all’anca.

La conferma è arrivata direttamente dal tecnico del Borussia Dortmund, Marco Rose, durante la conferenza stampa della vigilia dato che domani i gialloneri affronteranno l’Arminia in Bundesliga.

“Haaland sarà assente per qualche settimana a causa di un problema al flessore dell’anca”.

Al momento quindi i tempi di recupero restano incerti, ma Haaland ha già iniziato la riabilitazione e sui social ha tranquillizzato tutti assicurando che tornerà più forte di prima.

Il bomber norvegese era appena rientrato dopo aver saltato tre partite sempre a causa di un problema muscolare focalizzato nella stessa zona.

L’assenza di Haaland, ovviamente, sarà molto pesante per il Borussia Dortmund dato che fin qui l’attaccante ha realizzato qualcosa come 13 goal in 10 partite giocate.

La speranza di Rose è quella di riavere a disposizione Haaland al più presto e soprattutto poterlo schierare nello scontro diretto col Bayern Monaco in programma il prossimo 4 dicembre.

OMNISPORT