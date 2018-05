Infortunio Salah, chiesto un miliardo di danni a Sergio Ramos

Tutto l'Egitto è in rivolta contro il difensore del Real Madrid e della Nazionale spagnola Sergio Ramos, accusato di aver infortunato volontariamente Mohamed Salah durante la finale di Champions League tra il Liverpool e il Real Madrid.

Nel Paese nordafricano, a due settimane dal via dei Mondiali, piovono petizioni, appelli e azioni legali contro il centrale blanco. In una trasmissione tv locale, l'avvocato Bassem Wahba ha annunciato di aver presentato una denuncia alla Fifa. Il risarcimento richiesto "per aver inflitto danni ad un'intera nazione" è pari a un miliardo di euro. "Per i danni fisici e psicologici che Ramos ha causato a Salah e a tutto il popolo egiziano", puntualizza il legale.

"Sergio Ramos ha intenzionalmente ferito Momo Salah e dovrebbe essere punito per le sue azioni". Le sue parole sono state rilasciate durante la trasmissione egiziana Sada El-Balad, dove ha anche spiegato che in caso di (improbabile) esito favorevole, i soldi dell'indennizzo sarebbero versati al fondo statale Long Live Egypt.

Anche sul sito Change.org è stata lanciata una petizione per punire Sergio Ramos e squalificarlo in vista della rassegna iridata in Russia. "Ramos ha intenzionalmente trattenuto il braccio di Salah, causando l’infortunio e mettendo a rischio il Mondiale 2018. Uefa e la Fifa dovrebbero prendere misure contro Ramos e giocatori simili, che invece di vincere le partite in maniera imparziale, usano trucchi e sfidano le regole del bel gioco e del fair play". La petizione ha superato le 400mila firme.

Salah, infortunato alla spalla, dovrebbe in ogni caso recuperare in tempo per l'inizio del Mondiale. L'entourage dell'ex Roma ha scelto la Spagna come sede per il programma di riabilitazione a cui il campione del Liverpool dovrà sottoporsi a tappe forzate per poter difendere l'onore dei Faraoni in Russia.

Salah ha già "iniziato la riabilitazione domenica" e sarà seguito "dallo staff medico Reds".

