Infortunio shock per Elliott: caviglia spezzata durante Leeds-Liverpool

Infortunio gravissimo nel corso del match tra Leeds e Liverpool, di quelli che restano negli occhi dei tifosi per molto tempo. La ‘vittima’ è Harvey Elliott, centrocampista classe 2003 dei Reds.

Al minuto 60′ della sfida in programma ad ‘Elland Road’, quando il Liverpool è già avanti di 2 goal, il difensore del Leeds Pascal Struijk interviene in scivolata su Elliott prendendo in pieno la sua caviglia sinistra.

I frame dei secondi successivi sono scioccanti, con il giocatore del Liverpool che si accascia a terra con la caviglia spezzata. Inevitabile il cartellino rosso per Struijk, così come l’uscita in barella di Elliott.

Presumibilmente la stagione del talento dei Reds è finita qui, dopo un inizio promettente in cui aveva collezionato 3 presenze in Premier League di cui due da titolare.

Un bruttp stop, per un talento in ascesa come Elliott.

OMNISPORT | 12-09-2021 19:28