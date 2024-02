Inter, Kanye West collabora con la Curva Nord per il suo album "Vultures 1"

Il noto rapper americano porta l'Inter con la Curva Nord all'interno di due suoi brani del nuovo album attraverso un campionamento di cori da stadio

12-02-2024 15:50

Che hanno in comune il rap Usa e il football italiano? La risposta arriva dal nuovo disco di Kanye West, intitolato “Vultures 1” e realizzato in collaborazione con Ty Dolla Sign, in cui ci sarà un insolito contributo proveniente dal mondo del calcio. La Curva Nord, la parte “calda” del tifo nerazzurro, è stata coinvolta in due brani dell’album, “Carnival” e “Stars”.

Partecipazione della Curva Nord nei brani “Carnival” e “Stars”

La presenza della Curva Nord è all’interno delle sezioni corali dei brani “Carnival” e “Stars”, dove viene accreditata come parte delle “Choir Vocals” in “Carnival” e delle “Crowd Vocals” in “Stars”. Questa collaborazione vede la partecipazione di membri distinti della Curva Nord, tra cui Federico Secondomè e ZLYAH. All’interno dei due brani sono stati scelti dei cori dei tifosi dell’Inter che si adattano perfettamente alla musica.

Kayne West, la scelta dei campionamenti dei tifosi interisti

La Curva Nord apporta un chiaro tocco ‘calcistico’ ai brani, specialmente in “Carnival”, dove l’influenza del tifo organizzato nel mondo del calcio è evidente. Inizialmente, il brano era intitolato “Hooligans”, rivelando così il palese riferimento al mondo del tifo. La presenza corale, eseguita in lingua inglese, apre e chiude il brano, senza alcun accompagnamento musicale. Inoltre entrambi i brani contengono campionamenti dei tifosi interisti, con il coinvolgimento diretto della Curva Nord nell’album.

La Curva Nord ha confermato la propria partecipazione attraverso una storia Instagram, dando ulteriore prova del suo contributo reale ai brani dell’album.

Come Kayne West si è innamorato del calcio italiano e dell’Inter

Kanye West si è avvicinato alla Curva Nord per la sua passione per il calcio, originata dal desiderio suo e di suo figlio di assistere ad una partita italiana. Richard Santoro, manager di Federico Secondomè, facilitò la visita di West a una partita, che inizialmente doveva essere dell’Inter ma poi divenne Genoa-Milan per motivi di tempo. L’esperienza a Marassi lo affascinò al punto tale da spingerlo ad utilizzare l’atmosfera degli stadi italiani per un concerto, idea poi che non si è concretizzata fin quando non è nata la collaborazione che include l’uso dei cori degli ultrà dell’Inter per il nuovo album. I video promozionali sono stati realizzati e diffusi dalla Curva Nord su Instagram.