Inter, agente Bastoni: "Rinnovo in dirittura d'arrivo"

Tullio Tinti su Audero: "Può fare il primo e il secondo, è un portiere forte. Poi è giovane e italiano, ma non ne abbiamo parlato".

29-06-2023 18:52

Fuori dalla sede dell’Inter, l’agente di Bastoni Tullio Tinti ha fatto il punto sul rinnovo: “Siamo alle fasi finali per il rinnovo di Bastoni, nei prossimi giorni troveremo il modo di fare le cose per bene. Siamo in dirittura d’arrivo”.

Per quanto riguarda Audero, Bastoni ha aggiunto: “Ha dimostrato di avere tanta qualità, è attenzionato dall’Inter e non solo. Può fare il primo e il secondo, è un portiere forte. Poi è giovane e italiano, ma non ne abbiamo parlato”.

Ultima battuta anche su Scalvini, desiderio di tante squadre: “Un giocatore talmente importante che tutte le squadre europee sono interessate. Giorgio è giovane, ha tempo per fare tutto”.