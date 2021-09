Inter all'esame Shakhtar: recuperati Correa e Vidal

Buone nuove per Simone Inzaghi. Alla vigilia della sfida che vedrà l’ Inter impegnata sul campo dello Shakhtar Donetsk nel secondo match valevole per il girone D di Champions League, il tecnico nerazzurro può finalmente riabbracciare Joaquin Correa e Arturo Vidal.

L’attaccante argentino e il centrocampista cileno sono rientrati a pieno regime in gruppo dopo aver saltato per infortunio le sfide di campionato con Fiorentina e Atalanta.

Difficile pensare ad un loro impiego dal primo minuto in terra ucraina contro la truppa De Zerbi, ma il doppio recupero in salsa sudamericana, oltre a svuotare l’infermeria, pone nelle mani del timoniere meneghino due papabili opzione da giocare a gara in corso.

L’ex attaccante della Lazio ha inaugurato in maniera più che positiva la propria avventura interista segnando 2 goal contro il Verona prima di infortunarsi contro il Bologna.

Un centro lo ha realizzato anche l’ex centrocampista di Barcellona e Juventus che, seppur non con i gradi da titolare, alla corte di Inzaghi ha già avuto un discreto minutaggio d’impiego nel reparto mediano dell’Inter.

OMNISPORT | 27-09-2021 12:13