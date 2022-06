Inter, contatto con l'Empoli per Asllani

06-06-2022 20:25

Stando a quanto riportato dal sito L’Interista, Kristjan Asllani è un giocatore che piace davvero tantissimo dalle parti dell’Inter, che sembra ora desiderosa di accelerare i tempi per bruciare la concorrenza.

Il club nerazzurro, infatti, tra pochi giorni dovrebbe incontrare la dirigenza dell’Empoli per provare a trovare la quadra definitiva e concludere l’operazione. L’Inter in questo periodo è impegnata nello sfoltimento della rosa, e dunque nonostante le rassicurazioni non ci sorprenderebbe vedere una trattativa che andrà avanti anche per parecchio tempo prima della conclusione positiva.