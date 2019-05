Inter, Conte esce allo scoperto su mercato e Icardi

A poche ore dall'annuncio ufficiale del suo approdo all'Inter, Antonio Conte ha rilasciato un'intervista alla BBC in cui parla di Mauro Icardi e del mercato estivo del club nerazzurro dopo il suo arrivo.

Uno dei primi obiettivi di mercato è l'attaccante del Manchester United Lukaku: "Adesso è difficile parlare di questo. Abbiamo un piano, dobbiamo migliorare la squadra e saranno importanti i calciatori, ma altrettanto lo è il progetto e l’ambizione dei giocatori e del club per ridurre il gap. Incontro con Lukaku? Non è vero, c’è un direttore sportivo che parlerà di questo e a lui dovrete chiedere del mercato. Siamo concentrati per iniziare al meglio insieme. Sanchez? Ripeto, dovete parlarne col direttore sportivo".

Il futuro di Icardi: "Valuteremo tutte le situazioni e prenderemo le migliori scelte per il club. È il club la cosa più importante, sia per il presente che per il futuro. Per ora non ho avuto nessun contatto, ho solo iniziato a respirare l’aria nerazzurra e ora devo entrarci con le mani e coi piedi".

Sul perché ha scelto l'Inter: "Stiamo parlando di un grande club con una grande storia. In questo momento abbiamo la stessa ambizione di voler costruire qualcosa di importante e per questo ho scelto l’Inter. È una nuova sfida, un nuovo capitolo della mia vita. In passato ho vinto titoli con la Juventus e voglio fare lo stesso in questo nuovo capitolo. È una nuova sfida anche per la mia famiglia. La storia di questo club è importante e bisogna avere rispetto, dobbiamo portare la squadra agli stessi livelli del passato".

Sul suo addio al Chelsea: "Sono felice della mia esperienza al Chelsea: quando sono arrivato io era fuori dalle coppe europee e reduce da un decimo posto: Con me abbiamo aperto un nuovo capitolo della loro storia, con molti giocatori giovani e ho vinto la Premier League, oltre a raggiungere la finale di FA Cup già nella prima stagione. Nella seconda invece l’abbiamo proprio vinta. Vincere in Inghilterra è molto difficile, ma io l’ho fatto, e questa è la cosa più importante. Il giocatore più forte avuto al Chelsea? Ce ne sono tanti, ma se devo indicarne uno dico Kanté. Perché? Parliamo di un calciatore speciale, sempre con il sorriso, affidabile. Gli auguro sempre il meglio".

SPORTAL.IT | 31-05-2019 12:23