Inter, Conte: "Gioco sempre per vincere. Futuro? Non so cosa accadrà"

Nella consueta conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato del match contro l’Atalanta: “Non so se sarà la più difficile, sicuramente non è facile. La sfido per la quarta volta, loro ci conoscono e noi conosciamo loro. Crea grandi problematiche a tutte le squadre, in Champions e campionato. É una realtà consolidata, ha battuto tutte le big, con consapevolezza e autostima, con giocatori forti, sia titolari che in panchina, Muriel su tutti. Gian Piero sta facendo un lavoro straordinaria e sono contento per lui e l’Atalanta, visto che ci sono passato, anche se per poco”.

L’obiettivo è sempre quello di portare a casa i 3 punti: “Le mie squadre giocano sempre per vincere, favoriti o meno. Anche quando sono partito da sfavorito in maniera pesante non mi sono mai nascosto. Poi tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. E ne vince una sola. Ma favoriti o sfavoriti conta poco. Sommando i numeri di quest’anno a quelli dell’anno scorso abbiamo fatto più punti di tutti. Forse chi stava davanti ha frenato un po’ e sta dando spazio ad altre squadre, è cambiato solo questo”.

Conte non si fa distrarre dal futuro: “Ho un contratto per un altro anno. Tutti noi però dobbiamo essere concentrati sul presente. Non possiamo distrarci. Possiamo influire sul presente, da qui alla fine. Quello che accadrà all’esterno non lo so”.

OMNISPORT | 07-03-2021 14:39