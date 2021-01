Inter, Conte spera: può sbloccarsi il mercato in uscita

“Il mercato di gennaio sarà all’insegna di scambi ingegnosi e potrebbe regalare sorprese nelle battute conclusive”.

Questo refrain legato alla sessione invernale di trasferimenti, la seconda in epoca di pandemia mondiale di Coronavirus è il più gettonato presso gli addetti ai lavori, da diversi mesi.

In verità nelle prime settimane gli affari, seppur a costo zero o quasi, non sono mancati, ma non sono poche le big italiane ed europee destinate a non toccare il proprio organico.

Tra queste c’è l’Inter, che in campo vola e sogna lo scudetto, ma che è alle prese con una delicata situazione societaria che dovrebbe paralizzare le trattative in entrata. A meno, appunto, che qualche incastro non possa fare il gioco dei nerazzurri, in particolare in uscita.

Il nome caldo è sempre quello di Christian Eriksen, che Antonio Conte sta provando ad impostare da regista alternativo a Marcelo Brozovic, ma che resta tra i partenti qualora arrivasse l’offerta giusta.

Questa potrebbe concretizzarsi da parte dell’ex club del fantasista danese, il Tottenham, che rischia di perdere una delle proprie colonne. A causa di un rapporto tutt’altro che idilliaco con José Mourinho, infatti, Dele Alli potrebbe chiedere la cessione agli Spurs per approdare al Paris Saint-Germain, sulla cui panchina siede da poche settimane quel Mauricio Pochettino sotto la cui guida Alli ha dato il meglio in carriera. A darne notizia è il ‘Sun’.

Eriksen potrebbe allora andare a colmare nell’organico del Tottenham il vuoto lasciato da Alli, ma la trattativa con il club di José Mourinho si annuncia in salita, considerando che l’organico degli inglesi è già sovrabbondante e il fatto che i nerazzurri puntano infatti sulla cessione del danese in prestito oneroso, con parte dell’ingaggio a carico dei londinesi, mentre dalle parti di White Hart Lane non si vuole andare oltre una divisione quasi equa dell’ingaggio.

