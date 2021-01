Tottenham, 2 giocatori positivi al Covid dopo un party: Mourinho furioso

Dopo il City di Guardiola, anche nel Tottenham del rivale Mourinho è arrivato a gamba tesa il Coronavirus. Secondo il giornalista Duncan Castles, Erik Lamela e Giovani Lo Celso sarebbero risultati positivi al Covid-19 dopo una festa di Natale, a cui avrebbero partecipato anche Reguilon e il giocatore del West Ham Manuel Lanzini. Solo lo spagnolo, solitamente titolare, è finito in panchina, mentre gli argentini non sono stati convocati dal tecnico portoghese.

Il club inglese ha ammonito i giocatori con un comunicato ufficiale: “Siamo estremamente delusi e condanniamo fermamente questa immagine che mostra alcuni dei nostri giocatori con la famiglia e gli amici insieme a Natale. Soprattutto dopo i sacrifici che tutti in tutto il paese hanno fatto per stare al sicuro durante il periodo festivo. Le regole sono chiare, non ci sono eccezioni e ricordiamo a tutti i nostri giocatori e al personale gli ultimi protocolli e le loro responsabilità di aderire e dare l’esempio. La questione sarà trattata internamente”.

Dopo la vittoria contro il Leeds, anche Mourinho si è espresso sulla vicenda: “Come club ovviamente ci sentiamo delusi perché diamo ai giocatori tutta l’istruzione, diamo ai giocatori tutte le condizioni e ovviamente non siamo contenti. È stata una sorpresa negativa per noi”.

OMNISPORT | 02-01-2021 17:25