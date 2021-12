Inter, contro il Torino basta Dumfries: Inzaghi infila la settima

22-12-2021 20:33

L’Inter cala la settima vittoria consecutiva nella 19° giornata, battendo 1-0 il Torino a San Siro e concludendo nei migliore dei modi un 2021 da ricordare e un girone d’andata della Serie A 2021-2022 che l’ha vista accelerare poderosamente nell’ultimo mese e mezzo.

Dopo aver conquistato il titolo di campione d’inverno con una giornata d’anticipo, complice la sconfitta del Milan contro il Napoli, la squadra di Simone Inzaghi non ha fallito contro i granata di Ivan Juric e gira la boa di metà campionato a quota 46 punti.

Partita comunque sofferta per i nerazzurri, che ringraziano il guizzo in contropiede di Denzel Dumfries al 31’, quando l’olandese ha deviatoin rete un cross di Dzeko non agganciato da Brozovic.

Per l’ex Psv terzo gol in Serie A, il primo da tre punti dopo quello delli nelle goleade contro Roma e Salernitana.

Fino a quel momento, comunque, l’Inter aveva faticato a superare l’organizzazione difensiva del Torino, che dal canto proprio ha confermato quanto già fatto vedere con le altre grandi nel girone d’andata, perdendo di misura come già accaduto contro Milan, Napoli e Juventus.

Il Toro ha tenuto bene il campo, ma senza mai riuscire a impensierire davvero la difesa dell’Inter, se non nella ripresa con un piazzato di Lukic deviato da Handanovic.

I nerazzurri hanno gestito senza strafare, ma anche senza riuscire a chiudere il match, pagando gli errori di Lautaro nel finale del primo tempo e quello di Sanchez nel finale di partita.



