Inter, contro la Fiorentina Inzaghi non avrà neanche Dimarco

Emergenza in casa nerazzurra: oltre all'esterno, infatti, non ci sono neanche Skriniar, Calhanoglu e D'Ambrosio

31-03-2023 14:52

Inter in emergenza nel prossimo turno di campionato contro la Fiorentina. Mancherà anche Dimarco, che ha provato a recuperare durante la pausa per le Nazionali, proseguendo le terapie, ma che non sarà rischiato contro i viola. Al suo posto ci sarà Gosens, anche lui reduce da un infortunio, ma che ha svolto gli ultimi tre allenamenti in gruppo.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno inoltre di Skriniar, Calhanoglu e dello squalificato D’Ambrosio. Per quanto riguarda Dimarco, si conta di averlo a disposizione in Coppa contro la Juventus o al più tardi venerdì prossimo contro la Salernitana per poterlo provare prima del match di Champions League.