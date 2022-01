Inter, Correa non ci sarà in Champions

30-01-2022 12:18

Si allungano i tempi di recupero di Joaquin Correa. L’attaccante del’Inter, uscito per infortunio nei primi minuti della partita contro l’Empoli in Coppa Italia, dovrà fermarsi almeno fino alla fine di febbraio, riporta il Corriere dello Sport.

La distrazione ai flessori della coscia sinistra è particolarmente delicata e si vogliono evitare ricadute: il Tucu quindi non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di Champions League contro il Liverpool, in programma il 16 febbraio.

