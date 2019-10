Inter, da Antonio Conte parole chiare su Juventus e scudetto

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte dal palco del Festival dello Sport di Trento ha parlato delle possibilità di scudetto della sua Inter: "Io penso che credere non costi niente, per i tifosi dell’Inter, Napoli e le altre squadre. Poi bisogna essere obiettivi e guardare la realtà. Mi sono espresso fin dall’inizio, rispetto a noi ci sono due squadre, Juventus al top e poi anche Napoli, che hanno costruito di più negli anni".

Secondo il mister leccese, il divario dai bianconeri e dai partenopei può essere colmato solo con il lavoro: "Questo gap c’è, ma noi abbiamo iniziato un tipo di percorso attraverso il lavoro e la serietà per progredire nel tempo e diventare competitivi per dare soddisfazioni ai tifosi".

"Da questo punto di vista bisogna essere coraggiosi avendo una visione chiara del presente. Dobbiamo lavorare ma senza porci dei limiti. Dobbiamo essere realisti ma consapevoli che possiamo cambiare il corso del destino".

Dopo sei vittorie consecutive, i nerazzurri hanno subito la prima sconfitta contro la Juventus. "Conosco solo un verbo, lavorare. e dobbiamo conoscerlo tutti quanti noi all'Inter. Quindi dobbiamo continuare a lavorare duramente per arrivare ad essere protagonisti".

"Valutare adesso come ripartiremo è difficile, dobbiamo lavorare tutta la settimana e vedere quali potranno essere le problematiche fisiche – continua Conte -. Lukaku che sta bene è importante. Ma serve avere tutti al meglio. Alcuni sono entrati in forma un po’ prima, altri sono indietro. L’importante è che tutti vogliano trovare il top della condizione".

"Veniamo da tanti anni in cui non siamo stati protagonisti, è inevitabile che ci sia la voglia di essere importanti ma dobbiamo sapere che c’è un percorso da rispettare e abbiamo iniziato a percorrerlo. Dobbiamo lavorare al di là del fatto che abbiamo perso con la Juve e che la partita abbia dimostrato alcune cose. Questo all’Inter non deve assolutamente importare".

