Inter, D'Ambrosio: "E' come una sconfitta"

25-02-2022 23:30

L’Inter non vince in campionato da quattro partite, anche con il Genoa i nerazzurri non vanno oltre un deludente 0-0. D’Ambrosio a Sky al termine della partita è stato chiaro: “E’ sfida difficile ma lo sapevamo. Nelle ultime partite il Genoa ha cambiato modo di giocare ed è stato aggressivo per oltre 90 minuti, noi abbiamo avuto tante occasioni per segnare ma non siamo stati in grado di sfruttarle”.

“Cerchiamo sempre di vincere su ogni campo, giochiamo ogni volta per portare a casa i tre punti: dopo il passo falso col Sassuolo, speravamo di rifarci oggi. Il pareggio è come una sconfitta, dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare a testa bassa”.

OMNISPORT