L'Inter delude, i tifosi perdono la pazienza e trovano il responsabile

Inutile l’assedio finale, insufficiente la traversa di D’Ambrosio. Il Genoa strappa il pari all‘Inter, senza nemmeno soffrire troppo, i nerazzurri perdono l’occasione per riagganciare il Milan, in attesa di quello che farà il Napoli, che ora ha la possibilità di scavalcare i nerazzurri. Due punti nelle ultime quattro partite: se non è crisi, poco ci manca, per i ragazzi di Inzaghi. Resta la partita da recuperare contro il Bologna (tutta da giocare), e resta anche la sensazione di una squadra non più padrone del campionato come qualche settimana fa. E il Genoa, va detto, non ha rubato assolutamente nulla.

I TIFOSI PERDONO LA PAZIENZA

E il malumore misto a paura inizia a serpeggiare tra i tifosi nerazzurri, che ora non si sentono più tanto sicuri di poter bissare il successo in campionato dello scorso anno. “Senza alibi una squadra imbarazzante e confusionaria”, oppure “Imbarazzanti. Incapaci di fare una azione offensiva degna di tale nome”, sono i primi commenti a caldo dei tifosi. Ma anche Simone Inzaghi inizia a essere nel mirino dei tifosi, come dice Hakim: “Allenatore mediocre con la sua 3 5 2”.

VIDAL NEL MIRINO DEI SUPPORTERS NERAZZURRI

Andrea pone invece l’accento sui giocatori: “io voglio sapere l’utilità di Vidal e Caicedo..e l’aver dato via Sensi”. E Mi Fi si allinea: “Vidal inguardabile. . Non lo farei giocare più”. Anche Gilberto si dice preoccupato, come tutti i tifosi: “Se questa è una squadra che vuole vincere il campionato siamo messi male”. E Nico concorda: “Non siamo né carne né pesce purtroppo.. messi male in campo e poco incisivi.. forza Inter”. Ancora Vidal nel mirino di Alex: “Vidal ex giocatore, Barella irriconoscibile”.

SOCIETA’ E ALLENATORE SULLA GRATICOLA

Ma le scelte di mercato vengono messe nel mirino di Niccolò: “Hanno provato a sostituire lukaku con dzeko correa e caicedo .. basta questo per capire le ambizioni dì questa società .. poi Inzaghi è stato chiaro no? A lui hanno chiesto il 4 posto .. bella roba”. E Zanettinter se la prende di nuovo col cileno: “Ridicoli, si tiene un inutile possesso palla lentissimo per un ora,vidal e una vergogna ha perso ogni pallone se devi vincere vidal non ti da nulla a livello offensivo,inzaghi dati una svegliata”.

E Inzaghi torna nel mirino di Terence: “Inzaghi da una parte è in confusione e non sa fare i cambi (quello da sempre), ma il vero problema sono i suoi preparatori atletici, scarsissimi a Roma (Lazio sempre giù nei ritorni), scarsi a Milano”. E qualcuno fa mea culpa: “Squadra totalmente crollata… Inzaghi sta mostrando tutti i suoi limiti… Conte perdonami per averti criticato”. E Vita70 mette il dito nella piaga: “Digli a Inzaghi che l’Inter non è la Lazio ,deve giocare tutta la stagione, no solo la prima parte”. Esp chiude i conti: “Inter senza furore agonistico, non sa più vincere. Altra occasione persa, contro un generoso Genoa”.

