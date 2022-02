Inter, Veron: "La squadra di Inzaghi resta la favorita per lo Scudetto"

25-02-2022 09:06

L’ex centrocampista di Inter e Lazio Juan Sebastian Veron ha concesso un’intervista in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato dell’attuale momento dei nerazzurri:

“La squadra di Inzaghi può andare a mille tutta la stagione, ma è normale un calo, non sono preoccupato. Già nella sfida di campionato meritava: resta la favorita. Il derby sarà infinito e stupendo, un duello meraviglioso che testimonia come Milano sia tornata capitale italiana del pallone”.

Veron da un giudizio anche sul momento di Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez:

“Il Toro non è in difficoltà con Dzeko. Semmai bisogna che la squadra lo chiami di più in causa. Il croato è il metronomo perfetto. Voi lo conoscete uno che abbia le stesse qualità che ha lui?”.

