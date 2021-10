Caressa show: gaffe con D'Ambrosio e dito puntato verso la Juventus

28-10-2021 10:11

Dopo partita scoppiettante su Sky, nella serata del turno infrasettimanale che ha bocciato le velleità di rimonta della Juve e riacceso invece quelle dell’Inter. Bianconeri sconfitti in casa dal Sassuolo e sull’orlo di una crisi di nervi, nerazzurri che hanno ritrovato i tre punti e il sorriso grazie al successo sull’Empoli. Partita dei nerazzurri che è stata trasmessa, oltre che da Dazn, anche dalla pay tv satellitare, con Fabio Caressa che ha potuto intervistare i calciatori nel post partita come non gli capitava da tempo.

Caressa, gaffe con D’Ambrosio sul Fantacalcio

Il conduttore e telecronista si è reso protagonista di un curioso siparietto con Danilo D’Ambrosio, a cui ha chiesto: “Non so se giochi al Fantacalcio, però sei uno che ha il vizietto del gol. Tu ti prenderesti?”. Pronta la risposta del difensore dell’Inter, con un largo sorriso: “Sì, mi capita spesso di far gol. Mi comprerei al Fantacalcio, ma dipende sempre dal costo”. Gelo dopo la controreplica di Caressa: “Ma non credo costi tanto, non giochi quasi mai. Non sei titolare”. Con D’Ambrosio che, con espressione improvvisamente corrucciata, si è limitato ad aggiungere: “Ah… va bene”.

Caressa analizza le vere ragioni della crisi Juve

Più serioso Caressa quando ha analizzato la prestazione della Juventus: “Quello col Sassuolo è un risultato clamoroso, che forse toglie definitivamente la Juve dalla lotta per lo scudetto. I bianconeri si stanno staccando anche dalla zona Champions, sarebbe un problema non di poco conto dal punto di visto economico. Ma c’è un altro dato su cui riflettere. Ora la Juve è a meno cinque dalla Juventus di Pirlo e di Ronaldo. Manca Ronaldo ed ecco il risultato. Kean? Era quello che potevano prendere in quel momento là”. Qualche bordata pure ad Allegri: “È stato un po’ da 0-0 dopo la partita, ha detto cose un po’ banali perché era un po’ in difficoltà probabilmente”.

Juventus in difficoltà, i tifosi sono esasperati

Della crisi della Juve, in effetti, se ne parla anche sui social. Tifosi inviperiti. “Fino a quando la dirigenza non fa una rifondazione seria e manda via quei 4-5 elementi che non sono da Juve, ogni stagione staremo a parlare delle stesse cose: siamo scarsi”, è il messaggio rassegnato di un fan. “Giocatori non all’altezza, poche idee e confuse in società, più un allenatore cocciuto e testone: ci sono le premesse per il disastro”. E ancora: “Sento ancora parlare di scudetto, ma avete capito che già qualificarsi in Champions sarà un problema?”. Oppure: “Pirlo è stato massacrato per molto meno”.

SPORTEVAI