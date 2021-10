I tifosi hanno finito la pazienza: “Non è un giocatore da Juventus”

28-10-2021 11:03

Alvaro Morata finisce nel mirino della critica. Il calciatore spagnolo è sempre stato uno degli idoli della tifoseria bianconera. La sua doppia avventura alla Juventus è stata segnata da tanti successi anche se non necessariamente da tanti gol. Lo spagnolo è sempre stato un uomo squadra più che un goleador vero e proprio.

Il suo modo di giocare, fatto di grande sacrificio su tutto il fronte offensivo sembrava ideale per aprire spazi per Cristiano Ronaldo, ma nella Juve di Allegri sembra essere sempre meno efficace. Anche contro il Sassuolo, Morata ha dimostrato più di una carenza negli ultimi 16 metri finendo così nel mirino dei tifosi.

I tifosi Juve pronti a scaricare Morata

L’attaccante spagnolo sembra ora avere esaurito i bonus nei confronti della tifoseria della Juventus. Tanti fan dimostrando grande affetto verso di lui per il suo attaccamento ai colori, ma sono pronti a scaricarlo e lo indicano come uno dei problemi della Juve di Allegri. “Affrontare la seconda stagione di fila con Morata titolare vuol dire volersi male, bravo ragazzo, buon giocatore ma la punta della Juve non può essere così. Detto questo ce ne sono altri mille di problemi”. Mentre un tifoso scrive: “Se Morata è in queste condizioni meglio giocare senza centravanti”.

“Morata è un bravissimo ragazzo. I suoi figli sono bellissimi, sua moglie è bellissima, mi pare una brava mamma e una brava ragazza anche lei. Si vuole bene a tutti. Però Morata non è da Juve. Non 9 titolare della Juve. Senza far torto a nessuno”. E ancora: “Anche io lo adoro e anche io penso che non sia da Juve. Come faccia a giocare a questi livelli non si da. Siamo senza attaccanti. Senza idee. Morata è un peso morto. Penso di non aver mai visto una Juve senza attaccanti”.

Gli attaccanti del passato

Senza scomodare eroi del passato, i tifosi della Juve volgono comunque lo sguardo alle ultime stagioni e notano un netto peggioramento nel reparto offensivo: “Passare da Tevez, Higuain e Ronaldo a Morata è un netto downgrade. Dopo tutto non lo diciamo noi ma il suo score in ogni squadra nella quale ha giocato: mai stato un goleador. Alla Juve può starci ma non come 9 titolare, infatti si vede quanto soffriamo in avanti”.

