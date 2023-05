Inter, Dimarco: "Derby? Nel 2003 ero a San Siro, brutti ricordi"

Il giocatore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro il Milan.

09-05-2023 19:53

In vista della semifinale d’andata di Champions League contro il Milan, Dimarco ha dichiarato: “Come tutti i derby sarà bello giocarlo, sono veramente contento e me lo voglio godere al 100% – le parole dell’esterno dell’Inter nella conferenza della vigilia -. Il Milan ha passato due turni difficili, contro Tottenham e Napoli. Sappiamo cosa ci aspetta”.

“Vendetta per i derby europei del passato? No, pensiamo solo al presente e cerchiamo di fare un risultato positivo – continua Dimarco -. Nel 2003 ero allo stadio e non ho bellissimi ricordi da tifoso interista, però pensare che 20 anni fa ero a vederla e domani ho la possibilità di giocarla è un’emozione incredibile”.