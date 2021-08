Inter-Dinamo Kiev 3-0: Dzeko protagonista, Sensi ispirato

Era il primo banco di prova di una certa importanza, considerando il nome dell’avversaria. La Dinamo Kiev, avversaria dell’Inter nell’ultima amichevole pre-stagionale, non ha retto all’impatto che i nerazzurri hanno avuto sin da subito, venendo sconfitta per 2-0 .

Esordio da titolare per il nuovo arrivato Dzeko, formalmente non ancora annunciato dall’Inter come acquisto, ma dal 1′ in amichevole al posto di uno Satriano non al meglio: al suo fianco Sensi, avanzato, rispetto a Calhanoglu e Brozovic.

Il grande protagonista della gara contro la Dinamo Kiev è proprio Dzeko: al 12′ serve col tacco Sensi e dunque quest’ultimo appoggia per Barella, abile a segnare il vantaggio, dunque trova la prima gioia nerazzurra saltando Buschan in seguito ad un contropiede partito dai piedi di Barella.

Lo stesso Dzeko è stato sostituito a inizio ripresa da Pinamonti, con il resto del team invariato. Ottimo giro di palla e occasioni da parte dell’Inter, che trova anche il tris con l’ispiratissimo Sensi: al 60′ conclusione respinta e ribattuta in rete.

IL TABELLINO

INTER-DINAMO KIEV 3-0

MARCATORI: 13′ Barella, 34′ Dzeko, 60′ Sensi

INTER (3-5-2): Handanovic (72′ Radu); Skriniar (72′ D’Ambrosio), De Vrij (72′ Kolarov), Bastoni (72′ Ranocchia); Darmian (Agoume), Barella (61′ Vecino), Brozovic (81′ Zanotti), Calhanoglu (81′ Salcedo), Perisic (61′ Dimarco); Sensi (61′ Vidal), Dzeko (46′ Pinamonti).

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Buschan; Kedziora, Zabarny, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Lednev, Tsygankov; Ramirez.

OMNISPORT | 14-08-2021 20:37