Inter, Dino Zoff esalta un giocatore nerazzurro

Il portiere Campione del Mondo di Spagna ’82 ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto, concentrandosi principalmente sui nerazzurri di Antonio Conte. Intervistato da Leggo.it, l’ex giocatore juventino ha esordito così:

“Secondo me, i nerazzurri erano favoriti anche prima della gara di domenica. La vittoria dell’Inter è stata netta e meritata, proprio a conferma che si tratta di una squadra davvero molto forte”.

Zoff conferma l’enorme importanza che Romelu Lukaku ricopre all’interno dei meccanismi offensivi di Conte:

“Non me l’aspettavo così devastante, ma non è solo lui che sta facendo bene con l’Inter. Certo, Lukaku non si tira mai indietro. Sta facendo benissimo, merito anche di Conte, ma l’affiatamento tra i due non è l’unico segreto. È una squadra di carattere che gioca anche un buon calcio. I giocatori sanno quello che devono fare in campo e lo fanno convinti. Questo è molto importante per raggiungere certi obiettivi”.

OMNISPORT | 19-01-2021 20:36