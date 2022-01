Inter-Dybala, "è fatta": il clamoroso retroscena di mercato

25-01-2022 20:31

All’alba dell’ultima settimana di calciomercato è la Juventus ad essersi presa di prepotenza le luci della ribalta.

Il club bianconero infatti, dando l’affondo decisivo, è riuscita a chiudere positivamente la telenovela Vlahovic portando a Torino uno dei migliori centravanti d’Europa.

Sempre parlando di attacco però c’è anche un altro caso che continua a tener banco in quel di via Druento: quello del rinnovo di Paulo Dybala.

Dybala-Juventus, le parole di Valcareggi

Secondo il noto agente e intermediario Furio Valcareggi, il futuro dell’argentino sarebbe già scritto e coinvolgerebbe un club rivale dei bianconeri.

“Paulo Dybala andrà all’Inter, poi vedrete. Ha rotto con i dirigenti della Juventus, con i vertici della società bianconera degli Agnelli” ha affermato deciso a Radio Kiss Kiss il figlio dell’ex c.t. Ferruccio.

“È tutto apparecchiato per il suo passaggio alla corte della società nerazzurra. Sarà un gran colpo di mercato per l’Inter, è già fatta, l’argentino vestirà la maglia nerazzurra”.

Dybala-Juventus, la situazione

Le parole di Valcareggi sono certamente molto forti e mettono ancora più incertezza attorno a una situazione sempre più spinosa.

Nei mesi scorsi infatti Dybala (in scadenza a giugno 2022) e il suo agente hanno più volte parlato coi dirigenti juventini per trovare un accordo per il prolungamento ma il fatto che la firma non sia ancora arrivata fa pensare che la distanza (e i dubbi) fra le parti ci sia ancora.

Dybala e l’interesse dell’Inter

Che la Juventus forse stia aspettando di concludere l’affare Vlahovic o che forse non sia convinta sulla cifra da destinare al rinnovo del numero 10 (si parla da tempo di circa dieci milioni), sta di fatto che attorno all’argentino nelle ultime settimane sono aumentate le indiscrezioni di mercato.

In molti, in particolare, hanno accostato Dybala all’Inter, squadra che certamente è al corrente della situazione di stallo con la Juventus e alla quale non dispiacerebbe mettere le mani su un talento come l’argentino limitando l’esborso economico.

Le dichiarazioni di Valcareggi fanno pensare che qualcosa di serio stia bollendo in pentola ma solo il tempo, in questo senso, ci dirà se l’intuizione dell’agente si sarà rivelata corretta.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT