Inter, Beppe Marotta si espone su Paulo Dybala e Scamacca

Poco prima del fischio d’inizio di Inter–Empoli a San Siro, ottavi di finale di Coppa Italia, l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset, soffermandosi sul mercato del club.

Inter, Marotta su Scamacca e Frattesi

Marotta ha analizzato due possibili acquisti dal Sassuolo: “Scamacca e Frattesi? Intanto colgo l’occasione per fare i complimenti a Carnevali per la sua ottima gestione a Sassuolo e per la valorizzazione di talenti: normale che l’attenzione su questi ragazzi ci sia da parte dei top club.

E’ normale che l’Inter li guardi con attenzione: noi tutti insieme lavoriamo con l’intento di rafforzare il più possibile la rosa guardando soprattutto al made in Italy: questo aspetto viene sottovalutato, ma siamo un movimento calcistico di livello. Dobbiamo riconoscere però i meriti di questo gruppo, che ci sta dando soddisfazioni e formato da ottimi professionisti: siamo sulla strada buona per creare uno zoccolo duro”.

Inter, Marotta si espone su Paulo Dybala

Il nome più caldo e importante in ottica Inter è però quello di Paulo Dybala, il 10 della Juventus. Marotta ha le idee chiare: “Quando un giocatore di quel valore si avvicina alla scadenza, è normale venga avvicinato ai top club: queste discussioni e queste suggestioni sono quindi ricorrenti. E’ giusto ricordare che noi abbiamo un reparto offensivo di grande valore, sono tutti professionisti che rispondono alle nostre sollecitazioni.

Il management deve essere ambizioso nell’andare alla ricerca di giocatori e alzare l’asticella: e se non viene centrato l’obiettivo non importa, ma i tentativi vanno fatti. E’ normale che ci siamo sui giocatori, nel caso specifico il reparto offensivo ci dà garanzie, anche Inzaghi è contento”.

Inter, il rinnovo di Marotta

Marotta ha concluso l’intervista parlando del suo futuro: “Il mio rinnovo? Noi non abbiamo agenti che ci rappresentano, siamo uomini e ci basta uno sguardo: ci siamo confrontati col presidente e siamo tutti soddisfatti e felici di continuare: non potremmo che esserlo, è un periodo felice. L’Inter è un club di grande prestigio, è automatico il rinnovo: l’ufficialità la annuncerà la società nei giusti tempi”.

