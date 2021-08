Inter, è corsa a Pinamonti: l'Empoli supera il Cagliari

Il suo nome fa gola a diversi club di Serie A, dato che corrisponde a uno dei giovani più interessanti del calcio italiano. Ma in queste ore una delle pretendenti ad Andrea Pinamonti sembra essersi portata in vantaggio su chiunque altro.

Nonostante sull’attaccante dell’Inter fosse noto da tempo l’interessamento del Cagliari, attualmente sembra l’Empoli la principale indiziata per offrirgli una maglia in vista della prossima stagione. L’unico nodo da sciogliere, al momento, è quello dell’ingaggio. Pinamonti percepisce infatti due milioni di euro all’anno, cifra che il club toscano non sembra disposta a investire.

OMNISPORT | 01-08-2021 22:02