Inter, finisce 6-1 l'allenamento congiunto contro la Pro Sesto

L’Inter è determinata a tornare prepotentemente in corsa per lo Scudetto e sta cercando di arrivare al 13 agosto – data di inizio della Serie A 2022/23, con la squadra di Simone Inzaghi di scena al Via del Mare di Lecce – nelle migliori condizioni possibili.

In tal senso è stato utile il test odierno che ha visto i nerazzurri impegnati contro la Pro Sesto, in quello che è stato reso ufficiale come un allenamento congiunto tra i due Club. La partitella si è conclusa sul punteggio di 6-1 in favore dei nerazzurri.

Tre reti per tempo per la formazione di Simone Inzaghi, che ha dato spazio a quasi tutti i membri della rosa. In rete Chalanoglu e Lautaro Martinez (due volte) nel primo tempo, mentre nella ripresa sono arrivate le firme di Correa, Bellanova e Skriniar.

La prossima amichevole in programma per l’Inter sarà sabato 30 luglio contro l’Olympique Lione all’Orogel Stadium di Cesena. Un test che darà sicuramente indicazioni più attendibili a Simone Inzaghi, circa lo stato di forma e la chimica che si sta ricreando tra i suoi giocatori.

