Inter fuori per il suo errore, Nainggolan distrutto dal web

Tutti contro Radja Nainggolan. Segnata da ritardi, multe, polemiche, acciacchi e prestazioni al di sotto delle aspettative, l’avventura nerazzurra del Ninja proprio non riesce a decollare. È da un po’ che il centrocampista belga è nell’occhio del ciclone e a complicare le cose è arrivato il clamoroso errore dal dischetto contro la Lazio che, di fatto, è costato all’Inter l’eliminazione dalla Coppa Italia. Certo, i rigori li calcia chi ha coraggio, specie quelli decisivi. Ma il web, si sa, non perdona.

Furia social – Sono tanti i messaggi negativi di fan e haters sul profilo ufficiale Instagram del belga. L’ultimo post è datato 17 gennaio ed è proprio lì che si ammassano i commenti dei tifosi dopo l’errore fatale contro la Lazio. “Sei sparito sui social come è sparita l’Inter dopo la pausa”, inizia a rimproverlo un fan a cui – evidentemente – non sta bene neppure che Nainggolan abbia dato un freno alla sua compulsiva vita sui social. Un altro lo invita senza mezzi termini a cambiare aria: “Riprendetelo a Roma”. Un altro ancora è malevolo e chiede a un amico: “I rigori non li sa tirare ma i pezzi sai come li tira bene?”

Quanti insulti – Davvero tanti i messaggi negativi nei confronti del calciatore che pure in estate aveva rappresentato il fiore all’occhiello della sontuosa campagna di rafforzamento dell’Inter e che al suo arrivo a Milano fu accolto come un eroe. Addirittura c’è chi arriva a dargli dello juventino, forse il tipo di ‘offesa’ (si fa per dire) che a Nainggolan fa più male: “Drogato, ubriacone, fallito, juventino, schifoso”, scrive un tifoso estremamente deluso. E se qualcuno ironizza sul fatto che abbia calciato il rigore in modo sbrigativo perché aveva il tavolo prenotato in discoteca, un altro fan osserva caustico e amareggiato: “Non sei un professionista, sei soltanto un ubriacone che ha tradito l’enorme fiducia che avevamo riposto in te”.

SPORTEVAI | 01-02-2019 09:47