Inter, i 50 anni di Toldo: "Mi sono ispirato a Zenga"

Nel giorno del suo 50esimo compleanno, Francesco Toldo è intervenuto a Radio nerazzurra: “A chi mi sono ispirato come portiere? Walter Zenga. Per noi portieri è stato il simbolo dell’Inter perché tuttora se lo seguite, e penso sia così, ha proprio l’anima nerazzurra dentro. E’ cresciuto fin da bambino tifoso dell’Inter, è diventato portiere e tuttora è ambasciatore e portabandiera. Lui ha fatto la storia, un po’ come negli anni prima Zoff. Però Walter è stato un simbolo anche perché si distingueva per il coraggio e per il fatto di mettere sempre la faccia in ogni sua dichiarazione, era la sua caratteristica e lo è tuttora”.

Toldo ha grandi ricordi se pensa all’Inter: “Beh ovviamente sono tutte partite legate alle grandi vittorie. Non ultimo anche il Triplete che è stato un’apoteosi per tutti quanti dopo anni di sofferenza. Andando indietro.. i vari scudetti e le varie coppe Italia. Come momenti di gioia mi sono rimasti anche i rapporti di amicizia con tutti i miei compagni e con la proprietà. Per me è stato un onore aver conosciuto il presidente Massimo Moratti che, a suo modo, in maniera molto generosa, “da padre di famiglia” ha gestito questa squadra e questa società”.

Toldo però non dimentica nemmeno i momenti difficili: “Era così: parti per vincere, sbagli qualche partita e arrivano le critiche. Navighi col mare in tempesta, ma alla fine quella nave deve arrivare nel porto. E in qualche modo noi l’abbiamo fatta arrivare come potevamo. I mezzi li avevamo, abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Poi però succedeva di tutto e quando succedeva lo sapeva anche il grande pubblico e lì c’era la loro reazione nei nostri confronti, cosa invece che in altre società non succedeva, sembrava quasi mascherato il problema. Poi, di punto in bianco, è arrivato il mare calmo e quindi l’Inter ha navigato anche in buone acque portando a casa Scudetti, Coppa Italia e quello che ha meritato nel tempo indietro”.

