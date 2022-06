Inter: il Chelsea pensa a Dumfries

17-06-2022 10:59

Filo diretto in questo periodo di calciomercato tra Inter e Chelsea. La trattativa tra i due club per quanto riguarda il clamoroso ritorno di Lukaku ai nerazzurri, sembra ormai in fase di definizione con la soddisfazione da ambo le parti.

Nell’affare che riporterà l’attaccante belga a Milano possono però rientrare dei giocatori che da Milano sbarcherebbero a Londra. Si tratta di due difensori, molto ben accetti da parte del tecnico Tuchel.

Il primo è Dumfries che Marotta valuta 45 milioni ma che potrebbe scontare proprio per agevolare il ritorno in nerazzurro della punta belga. L’altro è De Vrij, considerato un usato sicuro che potrebbe rientrare nell’affare.

