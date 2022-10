Inter: in caso di esonero di Inzaghi, pronto Stankovic

02-10-2022 10:59

Simone Inzaghi per il momento resta saldo sulla panchina dell’Inter. Principalmente, si tratta di una scelta di bilancio e per mancanza di alternative. Secondo Tuttosport, se nelle prossime giornate i risultati nerazzurri dovessero continuare ad essere negativi e la dirigenza opterebbe per un esonero di Inzaghi, si starebbe valutando il nome di Dejan Stankovic, che all’Inter ha vinto tutto da calciatore, è svincolato dopo aver fatto benissimo sulla panchina della Stella Rossa in Serbia ed essersi dimesso dopo la mancata qualificazione alla Champions League di quest’anno.