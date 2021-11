Inter, Inzaghi: "Con lo Sheriff dobbiamo dimostrare di essere forti anche in Champions"

02-11-2021 19:31

Un crocevia fondamentale per raggiungere uno degli obiettivi stagionali, la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Champions League. Dopo il successo in campionato sull’Udinese, l’Inter è attesa da una sfida importantissima nel cammino europeo sul campo dello Sheriff Tiraspol. I nerazzurri sperano di ripetere il successo dell’andata a San Siro, firmato da Dzeko, Vidal e De Vrij.

Alla vigilia della sfida, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi presenta la gara in conferenza stampa direttamente dallo Stadionul Sheriff di Tiraspol, impianto che ospiterà il match del Gruppo D domani sera.

Il mister inizia la conferenza tracciando un bilancio sulle ultime gare di campionato, che hanno regalato ai nerazzurri 6 punti: “Abbiamo fatte due partite molto buone, fatte diventare semplici. Erano due gare insidiose, i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo concesso poco e abbiamo avuto l’opportunità di far ruotare i giocatori che rispondono sempre bene. Il massimo per un allenatore. Domani è una gara decisiva, dimostreremo che siamo forti anche in Europa”.

Arriva poi il momento di concentrarsi sulla gara di domani: “All’andata era decisiva e lo sarà anche domani. Abbiamo affrontato lo Sheriff con grande rispetto, hanno potenzialità chiare e qui sappiamo che dovremo fare un’ottima partita, concentrati. Loro hanno individualità interessanti, noi dovremo essere equilibrati. Abbiamo preferito non fare la rifinitura a Tiraspol, siam venuti a vedere lo stadio e facciamo i complimenti perché abbiamo trovato davvero un ottimo impianto, con un ottimo campo. Il derby sarà importante, ma il mio pensiero è esclusivamente rivolto allo Sheriff. Abbiamo il miglior attacco in Serie A: ci piace creare e con l’Udinese abbiamo fatto tantissimi tiri in porta. Non dobbiamo però mai perdere l’equilibrio”.

Un Inzaghi determinato e attento al tempo stesso arriva dunque con lo spirito giusto alla sfida con lo Sheriff, che può segnare in positivo o in negativo il percorso europeo dei nerazzurri.

