Inter, Inzaghi non si gode il primato: è tormentato sempre dallo stesso incubo

Il calendario è considerato troppo stressante dal tecnico piacentino. C'è preoccupazione sulla reazione della squadra a lungo termine

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Inter è prima, almeno per una notte in attesa di capire quello che farà il Napoli a Como. I nerazzurri sono anche l’unica squadra italiana ancora presente in Champions League, a seguito del crollo che ha coinvolto Atalanta, Juventus e Milan. Insomma, ci sarebbero tutti gli ingredienti per essere felici. Eppure c’è un pensiero che tormenta Simone Inzaghi: il calendario, considerato fin troppo estremo per un’adeguata gestione degli impegni.

Tre punti faticati contro il Genoa

Non ha brillato contro il Genoa ma l’Inter contro il Grifone è riuscita comunque a centrare la missione dei tre punti. La stanchezza è evidente ed è un fattore che preoccupa non poco un allenatore ormai esperto come Simone Inzaghi. “C’è chi è alla sua 42a o 43a partita… è difficilissimo e avremo ancora tantissime partite nei prossimi 20 giorni“, ha spiegato il tecnico piacentino al termine della gara di ieri sera.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Una cosa mai vista prima”, lo sfogo del mister

Qualcuno lo considererebbe un problema piacevole, dal momento che la squadra è impegnata ancora su tutti i fronti a fine febbraio. Inzaghi però guarda l’altro lato della medaglia e teme che il numero eccessivo di partite possa condizionare il rendimento dei suoi giocatori nell’avvincente duello scudetto con il Napoli. “A questo punto della stagione aver giocato già 37 partite, è una cosa mai vista prima d’ora… speriamo di recuperare gli infortunati. Il resto non lo guardo e non mi interessa“.

Inzaghi smentisce Ausilio: nessuna scelta a tavolino

La classifica non la guarda ancora, Inzaghi. Anche perché considera dentro la corsa al tricolore pure i club più attardati e non solo i già citati azzurri e l’Atalanta. L’allenatore nerazzurro ha esplicitamente citato pure Juventus e Fiorentina sebbene siano a distanza siderale dal primo posto. Ausilio firmerebbe per la Champions anche dando lo scudetto ad altri mentre il tecnico rimane cauto: “Noi vogliamo far bene in tutte le competizioni, scegliere a tavolino non è facile“.