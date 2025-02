Serie A, le partite di oggi: si comincia con Lecce-Udinese

La programmazione dei tre recuperi della 19esima giornata del campionato di Serie A 2024-25: gli orari, le date e la diretta tv

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Da Lecce-Udinese a Roma-Monza, riparte la Serie A. Archiviata la tre giorni dedicata alle coppe europee, nefasta per le squadre italiane impegnate nei playoff di Champions League, è tempo di rituffarsi in campionato per vivere il weekend dedicato alla 26a giornata, la settima del girone di ritorno.

Dove vedere le partite della 26a giornata di Serie A in tv e streaming

Tutte le partite della 26a giornata di Serie A, come di consueto, saranno visibili in diretta su DAZN, come stabilito dagli accordi sui diritti televisivi pattuiti all’alba della stagione sportiva. Tre gare verranno trasmesse in co-esclusiva sui canali Sky Sport: da Inter-Genoa ad Empoli-Atalanta, fino al Monday Night di questo turno, con Roma e Monza protagoniste all’Olimpico.

Servizio streaming attivo sulle applicazioni di DAZN, Sky Go e Now, con la possibilità di accedere alle piattaforme mobili tramite un semplice login, previo abbonamento. Sempre attivi i canali social ufficiali dei 20 club di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultato e marcatori dei rispettivi incontri.

Serie A, il programma della 26a giornata: orari e palinsesto tv

Lecce-Udinese Venerdì 21 febbraio ore 20:45 Dazn Parma-Bologna Sabato 22 febbraio ore 15 Dazn Venezia-Lazio Sabato 22 febbraio ore 15 Dazn Torino-Milan Sabato 22 febbraio ore 18 Dazn Inter-Genoa Sabato 22 febbraio ore 20:45 Dazn/Sky Como-Napoli Domenica 23 febbraio ore 12:30 Dazn Verona-Fiorentina Domenica 23 febbraio ore 15 Dazn Empoli-Atalanta Domenica 23 febbraio ore 18 Dazn Cagliari-Juventus Domenica 23 febbraio ore 20:45 Dazn Roma-Monza Lunedì 24 febbraio ore 20:45 Dazn/Sky

Le partite di oggi, venerdì 21 febbraio

Anticipo al “Via del Mare”, dove il Lecce di Marco Giampaolo si gioca con una buona fetta di salvezza contro l’Udinese di Kosta Runjaic. Per i salentini, vincere significherebbe toccare quota 28 e approfittare dei difficili confronti che attendono Cagliari, Verona ed Empoli, senza dimenticare il nuovo Parma di Chivu e il Como di Fabregas. Momento positivo per i friulani, che hanno la possibilità di giocare con maggiore spensieratezza, con la salvezza ormai in cassaforte.

Le partite di domani, sabato 22 febbraio

Doppio impegno alle ore 15 , con il derby tutto emiliano tra Parma e Bologna e il confronto apparentemente impari tra il Venezia di Di Francesco e la Lazio di Marco Baroni. Al “Tardini”, esordio assoluto per Christian Chivu sulla panchina ducale, mentre la squadra di Vincenzo Italiano è a caccia di punti utili per restare agganciata alla zona Europa. Obiettivo Champions, invece, per i biancocelesti, agganciati dalla Juve nell’ultimo turno.

, con il derby tutto emiliano tra e e il confronto apparentemente impari tra il di Di Francesco e la di Marco Baroni. Al “Tardini”, esordio assoluto per Christian Chivu sulla panchina ducale, mentre la squadra di Vincenzo Italiano è a caccia di punti utili per restare agganciata alla zona Europa. Obiettivo Champions, invece, per i biancocelesti, agganciati dalla Juve nell’ultimo turno. Alle 18 , il Milan di Sergio Conceicao proverà a dimenticare la delusione di coppa in casa del Torino , contro un avversario mai facile da affrontare. Dalle turbolenze figlie dell’eliminazione dalla Champions alla necessità di rimanere in scia alle formazioni che lottano per il quarto posto. I granata, invece, vogliono riscattare il ko di Bologna, che ha però confermato i passi avanti sotto il profilo offensivo.

, il di Sergio Conceicao proverà a dimenticare la delusione di coppa in casa del , contro un avversario mai facile da affrontare. Dalle turbolenze figlie dell’eliminazione dalla Champions alla necessità di rimanere in scia alle formazioni che lottano per il quarto posto. I granata, invece, vogliono riscattare il ko di Bologna, che ha però confermato i passi avanti sotto il profilo offensivo. Chiuderà il sabato di calcio l’Inter di Simone Inzaghi, che ospita a San Siro il Genoa di Patrick Vieira, con l’obiettivo di mettere pressione al Napoli capolista. Pesa la sconfitta di Torino con la Juventus, ma il campionato resta apertissimo e sembra destinato a rimanere tale fino alle ultime giornate di questa Serie A.

Le partite di domenica, 23 febbraio

Lunch match al “Sinigaglia” di Como , dove gli uomini di Cesc Fabregas sfideranno la prima della classe. Il Napoli di Antonio Conte ha necessariamente bisogno di una vittoria per tenere l’Inter a debita distanza, ma occhio alle assenze in casa partenopea. Di fronte, peraltro, c’è una squadra che tende a non fare sconti a nessuno e che finora ha sempre disputato grandi partite contro le big del campionato, pur raccogliendo meno di quanto seminato. Start alle ore 12:30 .

, dove gli uomini di Cesc Fabregas sfideranno la prima della classe. Il Napoli di Antonio Conte ha necessariamente bisogno di una vittoria per tenere l’Inter a debita distanza, ma occhio alle assenze in casa partenopea. Di fronte, peraltro, c’è una squadra che tende a non fare sconti a nessuno e che finora ha sempre disputato grandi partite contro le big del campionato, pur raccogliendo meno di quanto seminato. Start alle . Al “Bentegodi” di Verona , la Fiorentina di Raffaele Palladino vuole rialzare la testa ad una settimana dal ko interno con il Como, contro un undici che ha davanti a sé 13 finali per raggiungere il traguardo salvezza. Sarà battaglia vera a partire dalle 15 .

, la di Raffaele Palladino vuole rialzare la testa ad una settimana dal ko interno con il Como, contro un undici che ha davanti a sé 13 finali per raggiungere il traguardo salvezza. Sarà battaglia vera a partire dalle . Alle ore 18, l’ Empoli ospita l’ Atalanta di Gian Piero Gasperini, che deve smaltire la delusione per la cocente eliminazione dalla Champions League, maturata contro un Bruges che sembrava ampiamente alla portata della Dea. In campionato, una delle ultime chances per restare attaccati al duo di testa.

l’ ospita l’ di Gian Piero Gasperini, che deve smaltire la delusione per la cocente eliminazione dalla Champions League, maturata contro un Bruges che sembrava ampiamente alla portata della Dea. In campionato, una delle ultime chances per restare attaccati al duo di testa. Voglia di riscatto che risiede anche nell’animo dei calciatori della Juve, reduci dalla batosta europea di Eindhoven, contro il Psv di Peter Bosz. Tempi supplementari che si faranno sentire sulle gambe dei protagonisti ed infermeria che fatica a svuotarsi, tra lungodegenti e nuovi acciaccati. A Cagliari non può essere e non sarà una passeggiata, con Davide Nicola sempre pronto a preparare al meglio questo tipo di partite. I rossoblù vedono la salvezza grazie alle recenti prestazioni.

Le partite di lunedì, 24 febbraio

Una volta messi alle spalle i playoff di Europa League, la Roma di Claudio Ranieri è chiamata a rituffarsi in campionato per continuare la rincorsa alla parte alta della classifica, dopo un pessimo girone d’andata. Dybala e compagni ospiteranno il Monza di Alessandro Nesta, fanalino di coda di questo campionato, alla disperata di cerca di punti salvezza. Per la formazione capitolina, una ghiotta occasione per dare continuità a risultati e prestazioni. Calcio d’inizio alle ore 20:45.

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.

