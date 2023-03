Inter, Inzaghi: “Siamo arrabbiati, in campionato potevamo fare meglio”

Il tecnico nerazzurro alla vigilia della partita con il Lecce: “Il gruppo è molto unito e in 18 mesi ha fatto buone cose”

04-03-2023 15:42

Simone Inzaghi e l’Inter vogliono sbranare il Lecce dopo il ko di Bologna: “Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l’ultimo risultato, non vediamo l’ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli error commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo, che è ciò che siamo. Di fronte troveremo una squadra in salute, che gioca un ottimo calcio”.

Non è però un gruppo malato quello dell’Inter: “E’ unito e la dimostrazione è data dalla disponibilità che ho sempre avuto da parte di tutti i giocatori: ci sono sempre squalifiche e infortuni e di volta in volta diversi giocatori hanno cambiato ruolo, ho sempre trovato ottime risposte”. Una critica che è anche autocritica: “In campionato sicuramente potevamo fare meglio, in questi 18 mesi comunque abbiamo fatto delle buone cose e dobbiamo prendere il meglio di quanto espresso”.