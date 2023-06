Inter, Javier Zanetti: “Calciatori bandiere? Ammainate”

Il dirigente nerazzurro commenta: “Dopo Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita c'è stato un effetto domino”

28-06-2023 13:04

Javier Zanetti, dirigente dell‘Inter, dà i voti alla stagione appena conclusa mette davanti a tutti gli allenatori Pep Guardiola, capace di conquistare il triplete con il Manchester City. Seguono due tecnici italiani, Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti, che ha vinto lo scudetto alla guida del Napoli dopo 33 anni.

Zanetti dice: “Guardiola è riuscito a vincere il Triplete nonostante una finale di Champions in cui Simone Inzaghi e’ stato molto bravo”. Al secondo posto un Ancelotti “sempre molto saggio e tranquillo”, quindi Spalletti “per quello che ha fatto con il Napoli”. L’ex giocatore dell’Inter ha parlato a Planetwin365.news, a margine di una cena di gala organizzata a Ferrara da Operazione Nostalgia, a cui ha partecipato in qualità di fondatore della Fondazione Pupi.

Zanetti riflette sulle bandiere ammainate: “I tifosi che amano il calcio si ricordano di noi, ma adesso i tempi sono cambiati e ci dobbiamo adattare. Il mercato èmolto diverso da quello che era prima, non è detto che sia un male o un bene, ma è così. Quindi molti nostri giovani decidono di andare via per avere un futuro migliore”.

L’Arabia Saudita risucchia talenti a suon di dollari: “Con l’arrivo di Ronaldo, si è verificato un effetto domino. Hanno iniziato a investire tanto andando a caccia non solo in Italia, ma anche in Premier League e nel calcio spagnolo. Vogliono giocatori pronti per far crescere il loro calcio; non so se saranno loro i prossimi antagonisti del calcio europeo, ma certo a livello economico c’è tanta differenza e al momento competere su questo piano è molto difficile”.

Di nuovo calcio giocato, il Pallone d’oro “lo merita Messi, perché ha coronato da vero protagonista il suo sogno di vincere il Mondiale”. L’argentino chiude parlando della tecnologia applicata al calcio: “Su questo si può fare ancora di più e mi stupisco, per esempio, come in un torneo così importante come gli Europei Under 21 non ne sia stato previsto l’uso”.