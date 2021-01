Inter-Juventus, Paulo Sousa ci parla dei due allenatori

L’ex centrocampista di Inter e Juventus, Paulo Sousa ha commentato la scelta delle due squadra di affidarsi ad Antonio Conte ed Andrea Pirlo. Curiosamente, Sousa è stato compagno di Conte alla Juventus e di Andrea Pirlo agli albori della sua carriera, quando giocava nell’Inter.

Queste le sue parole:

“La Juventus ha varato una linea coraggiosa affidandosi ad un emergente come Pirlo. A Torino però si alimenta da sempre una tradizione vincente che fa bene anche alla concorrenza. L’Inter invece ha scelto qualcosa di più concreto nell’immediato, come Antonio Conte. Sta crescendo attraverso un processo continuo di investimenti e miglioramenti importanti. Per vincere non servono però dei leader in campo, bisogna essere bravi in panchina a valorizzare tutto l’insieme”

